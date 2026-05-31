Проблем с визите отлага заминаването на Южна Африка за Мондиал 2026

Заминаването на отбора на Южна Африка за Световното първенство по футбол беше отложено, след като някои играчи все още не са получили визите си, съобщи Ройтерс. Отборът трябваше да замине с чартърен полет за тренировъчната си база в мексиканския град Пачука, но това беше отложено „за неопределено време“, пишат южноафриканските медии. Служители на Южноафриканската футболна асоциация (SAFA) не отговориха на исканията за коментар, но спортният министър Гейтън Макензи отправи остър упрек в публикация в X. „Тази сага с визите е смущаваща и изключително несправедлива към играчите и треньорския щаб“, каза той.

„Информирах SAFA, че имам нужда от доклад и трябва да бъдат предприети действия срещу отговорните за тази бъркотия. Изкарват ни на глупаци.“ Южна Африка играе в откриващия мач на Световното първенство срещу съ-домакините Мексико в Мексико Сити на 11 юни и ще се появи на световните финали за първи път, откакто самите те бяха домакини през 2010 г. Южна Африка има и мачове от група А срещу Чехия (18 юни) в Атланта и Южна Корея (24 юни) в Монтерей.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages