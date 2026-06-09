Американските власти здраво тарашат участници на Мондиала

Съединените щати, които ще бъдат домакини на по-голямата част от Световното първенство, разполагат със сериозен арсенал за сигурност. Местните власти вече демонстрират стриктни мерки, стигайки до щателни проверки на делегациите на няколко участващи национални отбора. Избирателни ли са полицейските проверки преди началото на Мондиал 2026? През последните часове в социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи изключително подробни инспекции от страна на американските власти на някои отбори, които се готвят да участват в турнира.

На един от клиповете се вижда как националният отбор на Сенегал е подложен на проверка от Службата за митническа и гранична защита на САЩ веднага след слизането си от самолета, директно на пистата. Играчите на „лъвовете на Теранга“ преминават един по един през детектори, за да се установи дали не пренасят незаконни предмети при влизането си на американска територия на летище в Северна Каролина.

The Senegalese 🇸🇳 delegation gets this treatment on arrival in the USA. Full tarmac searches, shoes off, bags turned inside out like criminals.



This is straight up humiliation and a disgrace. They’d never put white boys through the same.pic.twitter.com/KULjwTsCQI — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 8, 2026

Друго видео показва как отборът на Узбекистан е посрещнат безкомпромисно преди приятелския си мач срещу Нидерландия (победа с 2:1 за нидерландците) в понеделник. Местните власти са използвали кучета и металдетектори, за да инспектират щателно отбора на Фабио Канаваро и багажа му направо на улицата, веднага след слизането им от автобуса пред стадион „Айкан“ в Ню Йорк.

The Uzbekistan 🇺🇿 national team faced crazy security in the USA before facing the Netherlands



Full body searches with sniffer dogs 😳pic.twitter.com/sIfS0NwOqy — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 8, 2026

В социалните мрежи някои потребители се питат дали тези проверки не са избирателни. „Дали и Нидерландия беше претърсена? Просто питам“, коментира един от тях. „Чудя се дали европейските отбори получават същото отношение. Защото от видеата, които гледам, изглежда, че това засяга определен тип отбори“, пише друг, цитиран от RMC Sport.

„Пълна лудост. Там всеки има автомат, а те проверяват по този начин професионални футболисти, които играят на Мондиала и вече са били проверявани 150 пъти.“ Такава е атмосферата.

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