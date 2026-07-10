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Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
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Защитникът Лумбард Делова ще продължи кариерата си в турския Амедспор, съобщиха официално от клуба. Сделката се осъществява, след като новакът в Сюперлиг активира откупната клауза на бранителя в ЦСКА, която е в размер на 950 000 евро.

"Армейците" направиха всичко възможно да я премахнат чрез преговори през последните 12 месеца, но не успяха да се договорят с Делова. Контрактът с новия му клуб е за срок от три години. Защитникът беше част от "червените" от лятото на 2024 г., когато беше привлечен от Балкани срещу 350 хиляди евро. По време на престоя си в Борисовата градина той записа общо 69 мача с 4 гола и 2 асистенции.

"Нашият клуб подписа 3-годишен договор с косовския национал по футбол Лумбард Делова, който наскоро игра за ЦСКА София, като част от планирането на състава ни за сезон 2026-2027.

27-годишният Лумбард Делова, който може да играе като централен защитник, десен и ляв бек, ще направи значителен принос за нашия отбор с универсалния си стил на игра.

Приветстваме Лумбард Делова в нашия клуб и му желаем успешна кариера в зелено-червената ни фланелка", написаха от Адемспор.

ЦСКА от своя страна благодари на Лумбард Делова за професионализма и приноса му на футболния терен и му пожела успех в бъдещите предизвикателства.

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