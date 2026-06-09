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Мексико поставя нов рекорд в мача на откриването

  • 9 юни 2026 | 19:16
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С появата си в първата среща от Мондиал 2026 тимът на Мексико ще подобри рекорд, при това свой, в турнира - за най-много участия в мача на откриването. Това ще е осмият случай, в който “Ел Три” са част от дебютния двубой на форума.

В четвъртък вечер (22:00 часа) съперник на мексиканците ще е тимът на Южна Африка, което пък е повторение на откриващия мач от СП 2010.

Осемте участия на Мексико в мача на откриването са:

• 1930 – МексикоФранция (първият мач в историята на световните първенства)

• 1950 – БразилияМексико

• 1954 – БразилияМексико

• 1958 – ШвецияМексико

• 1962 – УругвайМексико

• 1970 – Мексико – СССР

• 2010 – Южна АфрикаМексико

• 2026 – МексикоЮжна Африка

Интересното е, че до Мондиал 2002 откриващият двубой традиционно се играе от действащия световен шампион, а от 2006 насам почти винаги в него участва домакинът на турнира. Именно това помага на Мексико да натрупа рекордния брой участия като домакин през 1970, 1986 и 2026 г.

Най-близо в класацията зад мексиканците са Бразилия и Германия с по пет участия в първия двубой. Италия, Аржентина и Франция пък са с по четири.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
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