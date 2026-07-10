Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

Националните отбори на Испания и Белгия се изправят един срещу друг в Ингълуд, Калифорния, във втория ¼-финален сблъсък от Мондиал 2026. Победителят в мача ще премери сили с Франция в следващата фаза.

Ще продължи ли испанската машина към 1/2-финалите или възродената Белгия ще я спре?

Луис де ла Фуенте е предприел само една промяна сред титулярите си след успеха с 1:0 над Португалия. Тя обаче е изненадваща, тъй като Педри е отстъпил мястото си на Фабиан Руис в халфовата линия. В атака пък всичко си е същото: в нейния център е голмайсторът Микел Оярсабал, който е подкрепян от по-задна позиция от Дани Олмо, а по двата фланга са Ламин Ямал и Алекс Баена.

Междувременно, Руди Гарсия е извършил две промени в стартовия си състав след убедителната победа с 4:1 над домакина САЩ. Кевин Де Бройне се завръща за сметка на тежко контузения Амаду Онана и заема ролята на „десетка“, така че капитанът Юри Тилеманс този път е опорен халф. Леандро Тросар отново е ляво крило, но отдясно Жереми Доку е предпочетен пред Доди Лукебакио. На върха на атаката отново е поставен Шарле Де Кетеларе, така че Ромелу Лукаку стартира на пейката.

Испания: Симон, Поро, Кубарси, Лапорт, Кукурея, Родри, Фабиан, Ямал, Олмо, Баена, Оярсабал

Белгия: Куртоа, Кастан, Нгой, Мехеле, Де Кайпер, Раскин, Тилеманс, Доку, Де Бройне, Тросар, Де Кетеларе

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