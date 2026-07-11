Де Бройне: Оставете ме да си почина

Капитанът на Белгия Кевин Де Бройне отговори на въпрос дали сегашното Световното първенство е последното, на което е играл. Снощи „червените дяволи“ отстъпиха на Испания с 1:2 в четвъртфинален мач от Мондиал 2026. 35-годишният Де Бройне беше заменен в 86-ата минута.

„О, момчета, просто ме оставете да отида във ваканция и да си почина. Това беше тежка година. Претърпях сериозна операция. Гордея се с това, което постигнах. Работих много усилено. Това е всичко“, коментира Де Бройне пред репортери.

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След последния съдийски сигнал халфът не сдържа сълзите си и беше утешен от своята съпруга.



Де Бройне играе за националния отбор на Белгия от 2010 г. За този период халфът е взел участие в 124 мача, в които е отбелязал 38 гола.

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Снимки: Gettyimages