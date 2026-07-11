Нико Уилямс се закани на "петлите"

Крилото на испанския национален отбор Нико Уилямс коментира предстоящия полуфинал на Световното първенство срещу Франция.

„Вече ги победихме два пъти и искаме да го направим отново. Очаква ни много труден мач, но се надяваме късметът да бъде на наша страна“, заяви Уилямс.

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„За неутралния зрител това ще бъде един много интересен за наблюдаване двубой", добави звездата на Атлетик Билбао.

В четвъртфиналната фаза испанците постигнаха победа над Белгия с 2:1.

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Снимки: Imago