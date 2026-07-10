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УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
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Левски е получил официално предупреждение от УЕФА след гостуването срещу Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Според доклада от мача в Баня Лука, е имало потенциално нарушаване на правилника за расизъм и/или друго дискриминационно поведение“ и по-конкретно обидни скандирания към публиката на етническа основа.

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Затова от УЕФА препоръчаха на Левски да не продава билети за следващото си гостуване в евротурнирите.

Ето какво гласи позицията от клуба:

„Левскари,

Информираме ви, че УЕФА е образувала дисциплинарно производство в съответствие с член 55 от Дисциплинарния правилник на европейската футболна асоциация. Потенциалните нарушения от сини привърженици, присъствали на първия мач от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League – гостуването в Баня Лука, са били докладвани от наблюдателя на FARE. Същите касаят чл. 14 от дисциплинарния правилник – „Расизъм и/или друго дискриминационно поведение“ и по-конкретно обидни скандирания към публиката на етническа основа.

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Официалните доклади от двубоя, в които твърденията на наблюдателя на FARE не се потвърждават категорично от делегата на срещата, ще бъдат представени на Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА за вземане на решение.

Без да е ясно на този етап какво решение могат да вземат дисциплинарните органи на УЕФА по този казус, от Европейската централна настоятелно препоръчват да не се продават билети за следващия мач като гост на ПФК Левски в клубните турнири на УЕФА, докато не бъде взето дисциплинарно решение по случая.

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Клубът има срок, в който да даде своето обяснение за потенциалните нарушения. Уверяваме нашите фенове, че ПФК Левски ще направи всичко възможно да избегне евентуално наказание, което би лишило наши привърженици от възможността да гледат следващото гостуване в Европа.

Клубът ще съобщи своевременно каква е окончателната развръзка на казуса, като в същото време отново призоваваме нашите привърженици да се въздържат от всякакви расистки и дискриминационни прояви.“

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