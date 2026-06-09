От ФИФА увериха, че си сътрудничат с иранците

Световната футболна централа (ФИФА) съобщи, че е провела "високопродуктивни" разговори с представители на Иранската футболна федерация, за да се увери, че участието на тима на Световното първенство ще премине гладко. В изявлението си ФИФА заявява, че генералният секретар Матиас Графстрьом е провел онлайн разговор с президента на Иранската футболна федерация Мехди Тадж след пристигането на иранската делегация в мексиканския град Тихуана.

"Президентът Тадж и аз имахме високопродуктивна дискусия, точно каквато имахме и в Истанбул по-рано през годината. ФИФА продължава да си сътрудничи с Иранската футболна федерация, за да сме сигурни, че те ще имат позитивно изживяване и са получили всички условия, за да могат да покажат най-доброто от себе си на терена”, се казва в становището.

Иран е в група с отборите на Нова Зеландия, Белгия и Египет и ще играе мачовете си от груповата фаза в Лос Анджелис и Сиатъл. Заради военния конфликт между Иран и САЩ от февруари насам иранците преместиха базата си в Мексико и ще влизат в САЩ само за мачовете си, уточнява БТА.

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