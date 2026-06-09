Спор във „Вабанк“: Кой ще вдигне световната купа на Мондиал 2026

Новото издание на предаването „Вабанк“ предложи специална футболна атмосфера, посветена изцяло на предстоящото Световно първенство през 2026 година. Освен традиционните интересни спорове и аргументирани прогнози, епизодът ще остане запомнен и с дебюта на Анжелина Илиева в ролята на арбитър, която за първи път влезе в ролята на човекa, следящ за реда и правилата в студиото. В центъра на разговора закономерно попаднаха фаворитите за световната титла. За да направят избора си още по-видим, двамата участници – Мартин Томанов и Милен Пейчев, както и водещата, се появиха в студиото с фланелките на националните отбори, които според тях имат най-сериозни шансове да триумфират на най-големия футболен форум. Това придаде допълнителен колорит на дискусията и още от самото начало постави въпроса кой ще наследи световния връх.

Сериозно внимание бе отделено и на историческата промяна във формата на турнира. За първи път в историята на световните първенства участие ще вземат 48 отбора вместо досегашните 32. Именно това предизвика различни мнения сред участниците. От една страна разширяването на шампионата дава шанс на повече държави да сбъднат мечтата си за участие на Мондиал. От друга обаче бе поставен въпросът дали присъствието на по-екзотични представители като Кюрасао, Хаити и други подобни отбори ще успее да задържи интереса на масовия футболен фен през цялото време на турнира.

Както винаги, когато се говори за световно първенство, една от най-любопитните теми бяха головете. Атракцията на всеки голям форум са именно попаденията, а в студиото бяха обсъдени и най-вероятните претенденти за голмайсторския приз. Сред фаворитите попаднаха някои от най-големите звезди на съвременния футбол, които ще се опитат да оставят своя отпечатък върху надпреварата в САЩ, Канада и Мексико.

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Разбира се, нямаше как да бъде пропусната и вечната футболна тема – Лионел Меси срещу Кристиано Роналдо. Макар и във финалните етапи на своите забележителни кариери, двамата продължават да предизвикват огромен интерес сред феновете по цял свят. В студиото бе дискутирано дали легендарните суперзвезди ще успеят да бъдат сред водещите фигури на турнира и каква роля биха могли да имат за своите национални отбори. Въпросът не беше толкова дали ще бъдат на Мондиала, а на какво ниво ще изглеждат срещу новото поколение футболни звезди.

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С много аргументи, противоположни мнения и традиционната за „Вабанк“ динамика, предаването даде отличен старт на поредицата от дискусии, посветени на Световното първенство през 2026 година. А дебютът на Анжелина Илиева като арбитър добави още един интересен щрих към епизод, който със сигурност ще предизвика множество реакции сред футболните запалянковци.

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