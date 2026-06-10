Йън Райт: Световното е хаос, това ли е духът на футбола?

Бившият нападател на националния отбор на Англия и на Арсенал Иън Райт определи Световното първенство това лято като „хаос“, след като на съдия от Сомалия, който трябваше да ръководи мачове, му беше отказано влизане в САЩ.

Омар Артан трябваше да стане първият съдия от своята страна, който ще бъде рефер на Световно първенство, и беше избран за един от 52-мата съдии за турнира. След като му беше отказано влизане в САЩ обаче, Световната футболна федерация ФИФА потвърди, че той ще бъде отстранен от списъка.

Във видео публикация в социалните мрежи Райт разказа и за други инциденти, случили се в подготовката за турнира това лято в САЩ, Канада и Мексико, и го определи като „Световното първенство на хаоса“.

„Току-що прочетох, че на съдия от Сомалия е отказано влизане. На всеки няколко часа е поредната история, поредната история за недопуснати фенове, отказани визи на футболисти, на длъжностни лица, на журналисти, а сега и на рефери“, каза Райт.

„Знаете ли смея се, но не е смешно, всъщност не е смешно и нещо трябва да се каже. Скъпите билети, най-скъпите билети досега, скъпото настаняване, транспорт до небесата. Трябва да се говори. Така ли се държат домакините наистина за най-великия мач, за най-великия турнир в света, така ли се държат домакините? Това ли е духът на футбола, наистина?", добави той, цитиран от ДПА.

„Знаете на кого съчувствам? Съчувствам на американските фенове, които отчаяно искат това, американските футболни фенове, които отчаяно искат това, колко неудобно трябва да се чувстват. Колко неудобно трябва да е за тях. Това е Световно първенство на хаоса. Който и да спечели това Световно първенство, ще трябва да премине през сериозен хаос. Надявам се, че всичко ще се оправи, но нещо трябва да се каже сега. Това е Световно първенство“, завърши Райт.

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Снимки: Gettyimages