Властите спряха Емболо да отпътува с националния отбор на Швейцария за САЩ

  • 2 юни 2026 | 15:33
  • 410
  • 0
Швейцарският нападател Брийл Емболо не отпътува с отбора за Световното първенство в САЩ, след като разрешението му за пътуване ESTA беше преразгледано, съобщиха от швейцарската футболна федерация. Проблемът с Емболо идва, след като решение на швейцарски съд, свързано с инцидент в Базел през 2018 година, влезе в сила преди девет месеца. Нападателят на Рен беше осъден през 2023-та за отправяне на множество заплахи и му беше наложена условна глоба. Присъдата беше потвърдена след обжалване, след като съдиите отхвърлиха версията му за инцидента. Швейцарските медии съобщиха през април, че Емболо е решил да не стига до Федералния съд, с което решението стана окончателно.

„За съжаление, Брийл Емболо в момента не може да пътува до Съединените щати с отбора“, се казва в изявление на швейцарската федерация. „Неговото разрешение за ESTA беше одобрено до тази сутрин. В 10:30 часа обаче бяхме информирани, че заявлението му за ESTA ще бъде разгледано допълнително. В момента сме във връзка със съответните органи и очакваме той или да се присъедини към отбора по-късно днес, или да пътува утре и тогава да се присъедини към състава“, добавиха от централата.

Говорител на отбора, който се качваше на самолета за Лос Анджелис, каза пред агенция Ройтерс, че Швейцария преди това е пътувала до САЩ, за да играе срещу Мексико и САЩ през юни 2025-а, когато Емболо е бил допуснат в страната.

Швейцария е в група Б на Световното първенство със съдомакините Канада, Босна и Херцеговина и Катар. Първият им мач е на 12 юни в Торонто срещу Канада. 

Снимки: Imago

