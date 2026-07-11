Борнемут представи новия си домакински екип

Английският елитен Борнемут разкри как ще изглежда домакинската му фланелка за предстоящия сезон.

„Новият екип, който бележи началото на сътрудничеството на „черешките“ с датската марка за спортна екипировка „Хумел“, е изпълнен в класически стил, като отново демонстрира емблематичните широки червено-черни райета по цялата си повърхност“, се казва в съобщението на клуба.

В дизайна е използван фин мотив, вдъхновен от оригиналната емблема на клуба от 1936 г., като по този начин се отдава почит към наследството и корените на отбора.

Never, tear us apart 🍒



A new chapter, two worlds colliding. Welcome hummel 🤝 pic.twitter.com/ZGPNrS85Vc — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 10, 2026

Историческата емблема е представена със златен детайл в центъра на задната част на яката, който кореспондира със златните елементи, използвани по цялата фланелка.

Екипът носи и безпогрешния стил на „Хумел“: характерните за марката шеврони преминават по дължината на ръкавите, завършвайки вечния, но същевременно модерен облик“, допълват от Борнемут.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google