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Виза бави присъединяването на Емболо към отбора на Швейцария в САЩ

  • 4 юни 2026 | 03:37
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Виза бави присъединяването на Емболо към отбора на Швейцария в САЩ

Швейцарският национал Бреел Емболо все още чака виза, за да отпътува за Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, съобщават от местната федерация. Нападателят пропусна полета със съотборниците си за Калифорния в сряда, за да се яви на среща в американското посолство за допълнителни уточнения относно искането му за виза.

"От посолството ни уведомиха, че молбата за виза се разглежда приоритетно. Бреел и целият отбор чакат одобрение, за да може той да пътува за Сан Диего и да се присъедини възможно най-скоро към отбора", пишат от федерацията на Швейцария, цитирани от Ройтерс.

Проблемите на Емболо са свързани със съдебно дело от 2018, когато нападателят на Рен бе признат за виновен за отправяне на заплахи. Той получи условна глоба, а присъдата бе потвърдена след обжалване. Швейцарците добавят, че властите в САЩ изискват документите от делото.

"За хората в посолството най-важен детайл е дали в случая е имало физическо насилие. Такова не е имало", добавят от федерацията.

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Снимки: Gettyimages

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