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  3. Рома иска Гарначо под наем, Челси му сложи цена

Рома иска Гарначо под наем, Челси му сложи цена

  • 11 юли 2026 | 05:48
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Рома иска Гарначо под наем, Челси му сложи цена

Крилото на Челси Алехандро Гарначо може да продължи кариерата си в италианския Рома.

Според последните информации, „джалоросите“ проявяват сериозен интерес към 22-годишния аржентинец. Италианският клуб се надява да привлече футболиста под наем с опция за закупуване, която може да стане задължителна при изпълнението на определени условия.

Отново свързват Рома с крило на Челси
Отново свързват Рома с крило на Челси

Английският тим е определил цена от 40 милиона евро за своя играч. Лондончани са готови да се разделят с крилото, ако получат подходяща оферта.

През изминалия сезон Гарначо записа участие в 24 мача от Премиър лийг, в които отбеляза 1 гол и направи 4 асистенции.

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Снимки: Imago

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