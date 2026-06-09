САЩ нанесе пореден удар по иранските национали

Иранската футболна федерация (ФФИРИ) се оплака, че разпределената ѝ квота билети за феновете за груповата фаза на Мондиала е била анулирана само дни преди началото на турнира. Световното първенство, чиито домакини са Канада, Мексико и САЩ, започва в четвъртък. Програмата на Иран включва мачове срещу Нова Зеландия на 15 юни и Белгия на 21 юни, като и двете срещи ще се играят в Лос Анджелис. Последният двубой от групата е срещу Египет на 26 юни в Сиатъл.

От иранската централа твърдят, че според регулациите на ФИФА всяка участваща федерация получава 8% от билетите за своите срещи, за да ги разпространи сред привържениците си. От федерацията добавят, че вече са започнали продажбата на входни талони, но сега не могат да ги предоставят на феновете, някои от които вече са организирали пътуването си.

„Лишаването на иранските привърженици от достъп до тяхната законна и официална квота билети е действие, което противоречи на духа на международните състезания и на принципа за равенство между участващите страни“, се казва в изявление на федерацията.

„Това развитие повдига сериозни въпроси относно намесата на неспортни и политически съображения в организацията на най-голямото футболно събитие в света.“

Оттам също така призоваха ФИФА „да спазва принципите на неутралност, справедливост и установените разпоредби“.

Участието на Иран на Световното първенство е съпътствано от несигурност, свързана с продължаващата война в Близкия изток и произтичащите от нея опасения за сигурността.

На 25 май Иран премести тренировъчната си база от Тусон, Аризона, в мексиканския град Тихуана, твърдейки, че САЩ не са желали да ги приемат. Съгласно условията на визите им те ще трябва да влизат и излизат от САЩ в деня на всеки от трите си мача от груповата фаза.

По-малко от две седмици по-късно, на 6 юни, те обвиниха САЩ, че са отказали визи на „незаменими“ членове на административния щаб на националния отбор, като на 15 служители е бил отказан достъп.

Иран с първа тренировка на мексиканска земя

Преди това ФФИРИ беше представила на ФИФА списък с 10 условия за участието си на Мондиала, включително разрешение за играчи, треньори и длъжностни лица, които са отбили военна служба в Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че иранските играчи ще бъдат добре дошли на турнира, но лица с връзки с IRGC може да се сблъскат с ограничения за влизане в страната.

Иран беше единствената страна, която не присъства на годишния конгрес на ФИФА във Ванкувър през април, след като делегация от служители на ФФИРИ, включително президентът Мехди Тадж, беше върната на канадската граница.

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