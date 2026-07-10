Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Централният нападател Ахмед Ахмедов ще се завърне в Спартак (Варна), разбра Sportal.bg. Бившият национал е голям любимец на феновете на "Коритото", след като вкара близо 40 гола за "соколите". В началото на 2025-а Мечо потегли към Далечния изток, където облече фланелката на Шимицу С-Пулс в Джей Лигата.

По всичко изглежда, че 31-годишният реализатор ще се завърне във Варна, като по информация на нашата медия той ще подпише с клуба от efbet Лига в следващите часове, след като вече е разтрогнал своя договор с японците.

Припомняме, че покрай Великден феновете на Спартак излязоха с признание към футболиста, че го чакат да се завърне. Юношата на Черноморец (Бургас) е играл още за Дунав (Русе), ЦСКА, Нефтчи (Баку) и Славия. "Соколите" започват новия сезон с домакинство срещу вицешампиона ЦСКА 1948.

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