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Емболо разреши визовите си проблеми и заминава за САЩ

  • 5 юни 2026 | 12:13
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Емболо разреши визовите си проблеми и заминава за САЩ

Нападателят на Швейцария Брийл Емболо получи разрешение да пътува за Съединените американски щати и ще се присъедини към останалия състав преди началото на Световното първенство. 29-годишният швейцарец, който има 23 гола в 85 мача за страната си, не замина заедно със съотборниците си във вторник заради проблем със своята виза.

Нападателят на френския Рен е посетил американското посолство в Берн в сряда, преди да му бъде дадено разрешение да замине за страната, в която ще се проведат Световните финали.

Виза бави присъединяването на Емболо към отбора на Швейцария в САЩ
Виза бави присъединяването на Емболо към отбора на Швейцария в САЩ

"Току-що бяхме информирани, че визата на Бреел Емболо е била одобрена. Следователно той ще може да пътува до САЩ. Очакваме да се присъедини към отбора в петък вечер", написаха от футболната федерация на Швейцария.

Тимът, воден от селекционера Мурат Якин, ще започне участието си на Мондиал 2026 срещу Катар на 13 юни, а останалите отбори в група B са Босна и Херцеговина и домакините от Канада.

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Снимки: Gettyimages

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