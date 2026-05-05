Левски предлага нов договор на Сангаре

Левски ще задържи Мустафа Сангаре и за следващата кампания, разкрива „Тема Спорт“. През зимата таранът имаше сериозен разговор с шефовете на клуба. Причината е, че в края на август миналата година, а след това и през януари на настоящата към него имаше засилен интерес. В един момент египетският Ал Ахли вече го броеше за свой играч. Но "сините" успяха да убедят тарана да остане на „Георги Аспарухов“ и да помогне за спечелване на титлата. А когато това се случи, той ще бъде трансфериран при подходяща оферта. Сега обаче самият Сангаре иска да остане на „Герена“. А на това изключително много държи и треньорът Хулио Веласкес. Така че Мустафа ще носи синята фланелка поне до зимата. Вчера мощният централен нападател пусна в социалните мрежи и лого на Шампионската лига – ясен знак, че остава в състава. Нещо повече, той ще получи предложение за нов договор. Сегашният му контракт е до лятото на 2027 година.

Сангаре бе преследван от травми през кампанията. Той се контузи на 1 март при победата с 4:3 над Локо София на „Герена“, когато отбеляза едно от попаденията. След това се подложи на хирургическа интервенция на коляното. Той бе в групата за шампионския мач с ЦСКА 1948 (1:0), но така и не се появи в игра. През този сезон таранът има общо 29 мача във всички турнири, в които отбеляза 10 гола. Когато е на терена, присъствието му се усеща, при това не само физически. Той умее да всява смут в противниковите отбрани, да отваря пространства за съотборниците си, а е изключително полезен и в дефанзивен план, защото първи започва да пресира.

През лятото Левски ще се раздели с друг нападател. Това е Марко Дуганджич, който вкара победното попадение в събота, което бе и дебютно за него. Хърватинът има контракт до лятото, но въпреки важността на гола няма да получи предложение за нов.

Левски ще се подсили сериозно това лято, за да направи дълъг рейд в евротурнирите. Целта ще е да се влезе в същинската фаза на някой от тях. "Сините" стартират в първия квалификационен кръг на Шампионската лига, мачовете от който са на 7/8 и 14/15 юли. Очаква се бюджетът за селекция да е в размер на 5 милиона евро. Той обаче може и да не бъде изразходван докрай.

