Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Отборите на ЦСКА 1948 и Левски ще се изправят един срещу друг в последен кръг от efbet Лига. Главен съдия на сблъсъка е Геро Писков, който ще даде първия съдийски сигнал на стадиона в Бистрица в 20:30 часа.

Мачът е от изключителна важност за домакините, които ще се нуждаят от положителен резултат, за да запазят второто място и сребърните медали в шампионата. "Червените" се намират именно на тази позиция с актив от 66 точки. Футболистите на Александър Александров имат с две повече от Лудогорец и три повече от ЦСКА.

Левски пък ще изиграе този сблъсък за престиж, след като "сините" станаха шампиони именно в домакинството си на ЦСКА 1948, което бе спечелено с 1:0 на "Герена". Последен мач в своята кариера пък ще изиграe капитанът на тима Георги Костадинов, който поема по нов път, а именно спортен директор на столичани.

В последния кръг ЦСКА 1948 стигна до много важна победа над Лудогорец, с която си заслужи преднината преди финалната битка за сезона.

От своя страна, Левски също грабна нови три точки, след като спечели дербито с ЦСКА на "Васил Левски".

Интересен факт е, че отборът на Хулио Веласкес има пет победи в последните пет мачa срещу ЦСКА 1948.

Стадион: "Витоша", Бистрица

Главен съдия: Геро Писков