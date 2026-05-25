  Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа
Отборите на ЦСКА 1948 и Левски ще се изправят един срещу друг в последен кръг от efbet Лига. Главен съдия на сблъсъка е Геро Писков, който ще даде първия съдийски сигнал на стадиона в Бистрица в 20:30 часа.

Мачът е от изключителна важност за домакините, които ще се нуждаят от положителен резултат, за да запазят второто място и сребърните медали в шампионата. "Червените" се намират именно на тази позиция с актив от 66 точки. Футболистите на Александър Александров имат с две повече от Лудогорец и три повече от ЦСКА.

Левски пък ще изиграе този сблъсък за престиж, след като "сините" станаха шампиони именно в домакинството си на ЦСКА 1948, което бе спечелено с 1:0 на "Герена". Последен мач в своята кариера пък ще изиграe капитанът на тима Георги Костадинов, който поема по нов път, а именно спортен директор на столичани.

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

В последния кръг ЦСКА 1948 стигна до много важна победа над Лудогорец, с която си заслужи преднината преди финалната битка за сезона.

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

От своя страна, Левски също грабна нови три точки, след като спечели дербито с ЦСКА на "Васил Левски".

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Интересен факт е, че отборът на Хулио Веласкес има пет победи в последните пет мачa срещу ЦСКА 1948.

ЦСКА 1948 - ЛЕВСКИ

Стадион: "Витоша", Бистрица
Главен съдия: Геро Писков

Насер Ал-Хелаифи поздрави Лудогорец

Манол Георгиев: Младите ме зарадваха

Кюмюрджиев: Браво на младите

Валентин Валентинов: Един от най-добрите ни мачове

Иван Станчев: Мачът с Рилци не ни достави удоволствие

Ивайло Станчев: Искахме много да спечелим

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

