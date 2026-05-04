БФС честити на Левски

БФС, чрез своя официален сайт, честити титлата на Левски. От футболния съюз отчетоха професионализма и силния отборен дух на "сините".

"Български футболен съюз поздравява ПФК Левски по повод спечелването на шампионската титла на България.

Постижението е резултат от последователна работа, професионализъм и силен отборен дух през целия сезон. Титлата е заслужено признание за усилията на футболистите, треньорския щаб и ръководството на клуба.

Българският футболен съюз пожелава на ПФК Левски успешно представяне в европейските клубни турнири и достойна защита на името на българския футбол на международната сцена", се казва в честитката.