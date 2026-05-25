Лудогорец обяви мерките за сигурност преди двубоя с ЦСКА

Лудогорец уведоми всички фенове, които ще гледат на живо днешния мач срещу ЦСКА от 36-ия кръг на efbet Лига, че стадион „Хювефарма Арена“ ще отвори врати в 18:30 ч. Двубоят започва два часа по-късно – в 20:30 ч.

Клубът напомни, че днес билети се продават на билетната каса на ул. „Васил Левски“, която ще работи от 14:00 ч. до първия съдийски сигнал, както и на клубната база от 10:00 ч. до 18:00 ч. За феновете на ЦСКА ще работи касата на сектор „Гости“ от 16:30 ч. Гостуващите привърженици могат да закупят билети и онлайн на https://tickets.ludogorets.com.

Феновете на „червените“ ще бъдат настанени в сектор „Гости“.

“ВАЖНО! Привърженици с фен артикули на гостуващия отбор няма да бъдат допускани в секторите с фенове на Лудогорец. Стюардите стриктно ще следят за спазването на това правило”, обявиха още “орлите”.

Лудогорец напомни, че на „Хювефарма Арена“ няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и такива, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки и флакони с парфюм или дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени.

Клубът уведомява, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани.

Лицата под 18 години трябва да представят попълнена декларация от родител или настойник. Такава се предоставя при покупка на билет. При необходимост може да се използва и декларацията, налична в портала за онлайн билети https://tickets.ludogorets.com и на началната страница на официалния сайт на клуба – www.ludogorets.com.