Отбори от три държави следят нападател на Левски

Марко Дуганджич отбеляза гол, който завинаги ще остане в историята на Левски, но това изобщо не означава, че той ще продължи да носи синята фланелка. Още преди срещата в събота бе ясно, че той няма да остане на "Герена" за следващия сезон, а ситуацията не се е променила, пише "Мач Телеграф".

Припомняме, че хърватинът бе взет на пожар от "сините", след като Мустафа Сангаре се контузи. И до срещата с ЦСКА 1948 бе почти незабележим. Според запознати, футболистът планира отново да се завърне на Изток, където за последно се подвизаваше в Южна Корея.

Сега отново има интерес към него от клубовете от тази страна, които обаче ще наддават с японци и индонезийци.