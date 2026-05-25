Нов шок за Реал Мадрид: нито един от "белите" в селекцията на Испания за СП

Нито един футболист на Реал Мадрид не попадна в списъка с национали на Испания за Мондиала това лято. Селекционерът Луис де ла Фуенте определи своите 26 избраници и сред тях няма такъв от “Бернабеу”. Единствено големи шансове да пътува за Северна Америка имаше защитникът Дийн Хаусен, но в крайна сметка той не е извикан.

Същият шок феновете на Реал преживяха и през лятото на 2021 година, когато Луис Енрике пак предпочете да не залага на когото и да е било от “кралете” за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите.

В същото време сега шампионът Барселона е с цели осмина играчи, сред които е и вратарят Жоан Гарсия, който в крайна сметка измества Алекс Ремиро (Реал Сосиедад) като трета опция. Място спечели и Гави, който до последно беше под въпрос.

На световните финали европървенецът е в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.

Извикани са и няколко млади футболисти, които през първата седмица от подготвителния лагер да помагат: Бернал, Хави Родригес, Хесус Родригес, Лео Роман, Гонсало Гарсия, Серхио Гомес, Йон Мартин, Бенят Туриентес и Хави Гера. Няма гаранция обаче, че някой от тях би заменил евентуално някой контузен от основните 26.

