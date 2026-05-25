ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

Лудогорец и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от последния 36-и кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Хювефарма Арена" е тази вечер от 20:30 часа и ще бъде ръководен от Стоян Арсов.

Срещата със сигурност е от по-голямо значение за домакините, тъй като "армейците" вече се класираха за евротурнирите. Това стана факт след спечелването на Купата на България, с което тимът на Христо Янев си гарантира участие в предварителните кръгове на Лига Европа. "Орлите" пък се целят във второто място, което обаче ще бъде постигнато само ако надделеят над "червените" днес и в същото време ЦСКА 1948 загуби от Левски. Във всеки друг случай разградчани ще играят бараж за Лигата на конференциите, без значение дали ще завършат на третата или четвъртата позиция в подреждането. ЦСКА също има шанс да стигне до сребърните медали, но за да се случи това, столичани трябва да победят, а шампионите да вземат трите точки в Бистрица.

Гостите влизат в сблъсъка в приповдигнато настроение, след като преди 5 дни триумфираха с Купата. "Армейците" спечелиха финала срещу Локомотив (Пловдив) след изпълнение на дузпи. В последния кръг от първенството ЦСКА отстъпи на Левски (0:2) и нагласите в "червения" лагер са да завършат сезона с положителен резултат.

Лудогорец също ще търси завръщане на победния път, след загубата от ЦСКА 1948 (0:1) и равенството с Левски (1:1). Именно поражението от отбора на Александър Александров, което дойде по изключително драматичен начин, свали "орлите" до третата позиция в класирането.

В последните дни се появи информация, че Пер-Матиас Хьогмо повече да води "зелените", включително и в днешния мач, въпреки че от клуба не са оповестили нищо официално, така че ще бъде интересно да видим дали норвежецът ще бъде край тъчлинията, или някой друг ще заеме неговото място.

Домакините няма да могат да разчитат на наказания Сон. Всички други играчи са на разположение, а за някои от тях този двубой може да бъде последен с екипа на Лудогорец.

ЦСКА няма кадрови проблеми, но Христо Янев все пак обмисля да направи няколко ротации. Очаква се той да съхрани поне трима от своите футболисти. Това са Факундо Родригес, Макс Ебонг и Петко Панайотов, които имат по четири жълти картона и при евентуално официално предупреждение на "Хювефарма Арена", ще получат наказание за една среща, което ще се прехвърли за първия кръг от следващата кампания.

Голямата новина от вчерашния ден е, че Джеймс Ето'о продължи договора си с клуба. Последните си минути с червената фланелка пък имат шанс да запишат Адриан Лапеня, Иван Турицов и Илиан Илиев, които най-вероятно ще си тръгнат от Борисовата градина през лятото.

Лудогорец - ЦСКА

Начало: 20:30 часа

Съдия: Стоян Арсов

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград