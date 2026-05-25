Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ и никой не спа, след като Олимпиакос спечели Евролигата за първи път от 13 години.

Над 100 000 фенове се стекоха, за да отпразнуват успеха, създавайки невероятна атмосфера с впечатляващи кадри и видеа.

Олимпиакос и целият гръцки баскетбол празнуват още един европейски трофей.

„Червено-белите“ завоюваха титлата в Евролигата за четвърти път в своята история, изпълвайки с гордост своите привърженици в цяла Гърция.

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

Десетки димки, песни, скандирания и фойерверки създадоха празнична обстановка в центъра на Пирея. Пред осветения Общински театър беше издигната сцена, на която Александър Везенков и отборът се качиха и бяха посрещнат с бурни овации, вдигайки купата пред екзалтираните си фенове.

Везенков след триумфа: Реве ми се, смее ми се, вече мога да спя спокойно

Цялото пристанище стана свидетел на невероятни моменти за привържениците на „червено-белите“.