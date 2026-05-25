Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 1730
  • 0

Пирея „пламна“ и никой не спа, след като Олимпиакос спечели Евролигата за първи път от 13 години.

Над 100 000 фенове се стекоха, за да отпразнуват успеха, създавайки невероятна атмосфера с впечатляващи кадри и видеа.

Олимпиакос и целият гръцки баскетбол празнуват още един европейски трофей.

„Червено-белите“ завоюваха титлата в Евролигата за четвърти път в своята история, изпълвайки с гордост своите привърженици в цяла Гърция.

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!
Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

Десетки димки, песни, скандирания и фойерверки създадоха празнична обстановка в центъра на Пирея. Пред осветения Общински театър беше издигната сцена, на която Александър Везенков и отборът се качиха и бяха посрещнат с бурни овации, вдигайки купата пред екзалтираните си фенове.

Везенков след триумфа: Реве ми се, смее ми се, вече мога да спя спокойно
Везенков след триумфа: Реве ми се, смее ми се, вече мога да спя спокойно

Цялото пристанище стана свидетел на невероятни моменти за привържениците на „червено-белите“.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

Барцокас след триумфа: Заслужавахме тази титла

  • 25 май 2026 | 02:20
  • 1285
  • 0
Скариоло: Бяхме на косъм, но ще се върнем

Скариоло: Бяхме на косъм, но ще се върнем

  • 25 май 2026 | 02:11
  • 1132
  • 0
"Червено-бяла" фиеста в залата в Атина след триумфа на Везенков и компания

"Червено-бяла" фиеста в залата в Атина след триумфа на Везенков и компания

  • 25 май 2026 | 02:00
  • 1727
  • 0
Трейл Лайлс и Марио Хезоня с първи думи след горчивото поражение

Трейл Лайлс и Марио Хезоня с първи думи след горчивото поражение

  • 25 май 2026 | 01:49
  • 1326
  • 0
Шак МакКисик: Отне ни много време да спечелим тази титла

Шак МакКисик: Отне ни много време да спечелим тази титла

  • 25 май 2026 | 01:42
  • 625
  • 0
Тайсън Уорд: Изключително представяне от момчетата, показахме шампионски манталитет

Тайсън Уорд: Изключително представяне от момчетата, показахме шампионски манталитет

  • 25 май 2026 | 01:33
  • 431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 8698
  • 14
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 7003
  • 9
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 435
  • 0
Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

  • 25 май 2026 | 09:18
  • 354
  • 1
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 21543
  • 13