Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Пламен Марков: Левски е заслужен шампион, проблемите обаче остават

Пламен Марков: Левски е заслужен шампион, проблемите обаче остават

  • 4 май 2026 | 14:53
  • 476
  • 0

Легендата на ЦСКА и българския национален тим като играч и треньор Пламен Марков, както и бившия играч на Левски от славните шампионски времена преди две десетилетия Борислав Стойчев бяха гости в актуално студио Дерби. Темата на разговора бе състоянието на родните тимове в двете професионални групи и шампионската титла на Левски.

„Искам да честитя титлата на Левски, която според мен е напълно заслужена. Не се наемам обаче да твърдя, че първенството е по-добро от предходното. Със сигурност обаче бе по-интересно по нашите терена, най-вече заради детронирането на Лудогорец, който няма да спечели трофей нито в първенството, нито в турнира за Купата на България. Българските фенове имаха нужда от такава промяна. Левски спечели с постоянство и по-стабилна игра в преките мачове с конкурентите“, коментира Марков, който класира България на последния голям форум – Евро 2004 в Португалия. Роденият в Севлиево специалист припомни битките си с предишното ръководство на БФС и коментира, че след унищожаването на треньорската професия у нас ситуацията остава твърде сложна с нулеви резултати. Марков сравни българския треньор с употребена хартиена салфетка и припомни, че в България управлението на футбола изключително много зависи от политическата конюнктура.

Борислав Стойчев, който в момента е спортен директор на Янтра Габрово, също похвали сините за титлата, ала посочи огромните проблеми с чужденците на всякакво ниво в родния футбол. Янтра играе изцяло с български момчета, в момента е на трета позиция във Втора лига и има шанс за участие в бараж.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 10564
  • 36
Фенове на Славия: Ако и нас ще издържате така...

Фенове на Славия: Ако и нас ще издържате така...

  • 4 май 2026 | 14:11
  • 1474
  • 5
Синът на знаков треньор на Локо (Сф) става шеф в "Надежда"

Синът на знаков треньор на Локо (Сф) става шеф в "Надежда"

  • 4 май 2026 | 14:01
  • 1463
  • 4
Лилчо Арсов: Сърца трябват, за да играете в това дерби

Лилчо Арсов: Сърца трябват, за да играете в това дерби

  • 4 май 2026 | 14:00
  • 1033
  • 4
Основен бранител на Дунав претърпя операция

Основен бранител на Дунав претърпя операция

  • 4 май 2026 | 13:14
  • 870
  • 0
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 17518
  • 38
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 10564
  • 36
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 4683
  • 9
Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

  • 4 май 2026 | 16:07
  • 591
  • 0
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 10571
  • 64
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 13489
  • 33
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 17518
  • 38