Пламен Марков: Левски е заслужен шампион, проблемите обаче остават

Легендата на ЦСКА и българския национален тим като играч и треньор Пламен Марков, както и бившия играч на Левски от славните шампионски времена преди две десетилетия Борислав Стойчев бяха гости в актуално студио Дерби. Темата на разговора бе състоянието на родните тимове в двете професионални групи и шампионската титла на Левски.

„Искам да честитя титлата на Левски, която според мен е напълно заслужена. Не се наемам обаче да твърдя, че първенството е по-добро от предходното. Със сигурност обаче бе по-интересно по нашите терена, най-вече заради детронирането на Лудогорец, който няма да спечели трофей нито в първенството, нито в турнира за Купата на България. Българските фенове имаха нужда от такава промяна. Левски спечели с постоянство и по-стабилна игра в преките мачове с конкурентите“, коментира Марков, който класира България на последния голям форум – Евро 2004 в Португалия. Роденият в Севлиево специалист припомни битките си с предишното ръководство на БФС и коментира, че след унищожаването на треньорската професия у нас ситуацията остава твърде сложна с нулеви резултати. Марков сравни българския треньор с употребена хартиена салфетка и припомни, че в България управлението на футбола изключително много зависи от политическата конюнктура.

Борислав Стойчев, който в момента е спортен директор на Янтра Габрово, също похвали сините за титлата, ала посочи огромните проблеми с чужденците на всякакво ниво в родния футбол. Янтра играе изцяло с български момчета, в момента е на трета позиция във Втора лига и има шанс за участие в бараж.