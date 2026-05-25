Хьогмо няма да води Лудогорец срещу ЦСКА?

Първият асистент на Пер-Матиас Хьогмо - Микаел Старе, ще води днес Лудогорец в дербито с ЦСКА. Поне така твърди “Мач Телеграф”, като според изданието норвежецът повече няма да бъде треньор на тима и в момента текат преговори за предсрочното прекратяване на договора му.

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

Старе не е случаен избор. Като старши треньор той има дубъл в Швеция, печелейки титлата и Купата с местния АИК. През последните 18 години е водил 12 различни отбора на Скандинавския полуостров, в Европа и Азия, а освен АИК е работил още в Панийониос, ИФК Гьотеборг, Хакен, Стабек и китайския Далиен.

От Разград разкриха, че вече се търси нов старши треньор на тима, а шансът Микаел Старе да остане в Лудогорец е много малък.