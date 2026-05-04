Левски пуска утре в продажба билетите за мача с Лудогорец

Левски обяви, че утре клубът пуска в продажба билетите за дербито с Лудогорец. От 10:00 часа на касите пред Сектор “А” на “Герена” и онлайн феновете ще могат да закупят своите пропуски. Двубоят е в събота (9 май) от 18:45 часа, като се очаква тогава “сините” да получат своите медали и купа.

БФС честити на Левски

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за двубоя от 3-тия кръг на плейофите в Първа лига срещу „Лудогорец“, след който отборът ще бъде награден със златните медали за сезон 2025/26, ще бъдат пуснати в продажба в 10:00 ч. на 5 май, вторник.

Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба, като ще бъдат налични на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов”, в мрежата на Eventim и онлайн.

САМО ЛЕВСКИ!