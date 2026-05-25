Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов се раздели с досегашния си клуб Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост в Инстаграм.

Пламен Константинов за раздялата с Мони Николов: Стана му тесничко в Русия

“Радвам се, че прекарах първия си сезон тук. Беше супер забавно да играя пред най-добрите фенове в страната, които заслужават само победи и трофеи. Благодаря на Локосемейството за подкрепата, докато се срещнем отново!(Последна руска песен за известно време!”, написа Мони Николов и качи много емоционални снимки от изминалия сезон с Локомотив.

19-годишният разпределител и съотборниците му от Локомотив (Новосибирск), водени от Пламен Константинов, стигнаха до бронзовите медали в Суперлигата и в Купата на Русия

През следващия сезон Мони Николов ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), както първи Sportal.bg обяви.

Очаква се още утре Симеон Николов, Александър Николов и Алекс Грозданов да се присъединят към лагера на националния отбор на България в Самоков.