Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов се раздели с досегашния си клуб Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост в Инстаграм.

“Радвам се, че прекарах първия си сезон тук. Беше супер забавно да играя пред най-добрите фенове в страната, които заслужават само победи и трофеи. Благодаря на Локосемейството за подкрепата, докато се срещнем отново!(Последна руска песен за известно време!”, написа Мони Николов и качи много емоционални снимки от изминалия сезон с Локомотив.

19-годишният разпределител и съотборниците му от Локомотив (Новосибирск), водени от Пламен Константинов, стигнаха до бронзовите медали в Суперлигата и в Купата на Русия

През следващия сезон Мони Николов ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), както първи Sportal.bg обяви.

Очаква се още утре Симеон Николов, Александър Николов и Алекс Грозданов да се присъединят към лагера на националния отбор на България в Самоков.

Индивидуални награди за момичета U18

Марица спечели титлата за момичета U18 след здрава битка с Левски

Олимпийските шампионки от Италия с 2 ценни победи преди VNL

България започна с победа при повторния дебют на Марчело Абонданца

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице

България ще има 4 представители в европейските клубни турнири

Пирея „пламна" след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

Пореден епизод на дербито на Пловдив

