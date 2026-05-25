Тодор Янчев обяви състава на младежите за контролата със Северна Македония - Левски и ЦСКА с по един представител

Селекционерът на България U21 Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящата контролна среща със Северна Македония. Двубоят е на 30 май (събота) на стадион “Витоша” в Бистрица от 17:00 часа, като входът е свободен.

Лече се похвали с български национал

Във връзка с предстоящите баражи в efbet Лига е възможно да настъпят и допълнителни промени в състава, информират от БФС.

Интересното е, че Левски и ЦСКА имат по само един представител в отбора - Асен Митков и Васил Каймаканов. Другите ни водещи отбори в efbet Лига - Лудогорец и ЦСКА 1948, нямат по нито един футболист в състава.

Вратари: Александър Андреев (Жирона), Стефан Смъркалев (Вердер Бремен);

Защитници: Кристиян Пехливанов (Лече), Ивайло Видев (Ботев Пд), Мартин Георгиев (Спартак Варна), Димитър Папазов (Болоня), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Никола Нейчев (Локомотив Сф), Максимилиан Лазаров (Славия);

Полузащитници: Иван Панков (Красава), Борис Тодоров (Славия), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Вр), Дамян Йорданов (Спартак Вн), Кристиян Бойчев (Дунав Русе);

Нападатели: Васил Каймаканов (ЦСКА), Антон Иванов (Добруджа), Севи Идриз (Локомотив Пд), Роберто Райчев (Славия), Стивън Стоянчов (Етър), Георги Чорбаджийски (Локомотив Пд), Борис Димитров (Монтана)