Добруджа обяви кога стартира лятната си подготовка

Футболистите на Добруджа ще получат точно месец почивка преди старта на новата кампания. След като изиграха последния си мач на 22 май, в който направиха 1:1 със Септември и спряха столичани от директното оцеляване в efbet Лига, добруджанци ще стартират подготовката си за новия сезон на 22 юни. Това обявиха официално от клуба, като информираха също така, че са предвидени контроли, но те ще бъдат оповестени по-нататък.

Добруджа изпадна от родния елит, след като завърши на предпоследното място и от следващата кампания ще се подвизава във Втора лига.

Ето какво пишат от Добруджа:

Ръководството на ПФК Добруджа уведомява своите привърженици и представители на медиите, че представителният отбор ще даде начало на подготовката си за сезон 2026/2027 на 22 юни.

В хода на подготовката са предвидени контролни срещи, които ще бъдат уточнени с новия старши треньор. Информация относно съперниците, датите и часовете на проверките ще бъде обявена допълнително чрез официалните канали на клуба.