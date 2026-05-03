Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

Черноморец (Балчик) победи Черно море II с 4:0 във Варна и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 29-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Ивайло Станчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Категорична победа за нашия отбор. Влязохме в мача на ниво и доминирахме от първата до последната минута. Вкарахме по два гола в двете полувремена и уцелихме и по толкова пъти гредите през двете части. Поздравявам момчетата. Тази победа носи самочувствие и увереност, но остава в миналото. Започваме да мислим за следващия двубой. Навлизаме в заключителната част от сезона и концентрацията ни трябва да бъде на максимум“.