Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

След 17 годишна пауза Левски отново е шампион на България. Това стана факт след снощната домакинска победа с 1:0 над ЦСКА 1948.

Тя дойде доста трудно, въпреки че “червените” играха с човек по-малко от 55-ата минута след директен червен картон на Адама Траоре. Бранителят влезе грубо в краката на Евертон Бала при ситуация в центъра на терена и първоначално видя жълтия цвят, но след преглед с ВАР съдията коригира решението си. Тогава резултатът бе 0:0, а в крайна сметка “сините” стигнаха до успеха след попадение на Марко Джуганджич.

Любопитното в случая е, че Траоре бе изгонен и в предишния двубой между двата отбора, и отново след нарушение срещу Бала. Тогава, при резултат 1:0 в полза на ЦСКА 1948 на стадиона в Бистрица, Траоре задържа и ритна звездата на “сините”, напускайки игра още в 34-ата минута заради втори жълт картон (б.а първият е в 4-ата минута). Необмислената му постъпка е използвана от Левски, който печели срещата с 3:1.

Това са и единствените два червени картона за защитника в 14-те му срещи с червената фланелка. Срещу останалите топ отбори бранителят няма дори жълт картон, което е доказателство, че принципно не е от грубияните в първенството, но когато излезе срещу Левски - се преобразява.

Най-вече заради неговите прояви ЦСКА 1948 загуби и трите си досегашни сблъсъка с Левски през настоящата кампания. За сметка на това “червените” взеха сериозно количество точки от останалите топ отбори - 6 от Лудогорец и три от ЦСКА, “помагайки” за безапелационното първо място на вече 27-кратния шампион на България.

Със снощното му изгонване пък червените картони на ЦСКА 1948 през сезона набъбнаха на три - два на Траоре и един на Хуанми (б.а. получи го в двубой със Септември).

Снимки: Startphoto