Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 8181
  • 99

След 17 годишна пауза Левски отново е шампион на България. Това стана факт след снощната домакинска победа с 1:0 над ЦСКА 1948.

Тя дойде доста трудно, въпреки че “червените” играха с човек по-малко от 55-ата минута след директен червен картон на Адама Траоре. Бранителят влезе грубо в краката на Евертон Бала при ситуация в центъра на терена и първоначално видя жълтия цвят, но след преглед с ВАР съдията коригира решението си. Тогава резултатът бе 0:0, а в крайна сметка “сините” стигнаха до успеха след попадение на Марко Джуганджич.

Любопитното в случая е, че Траоре бе изгонен и в предишния двубой между двата отбора, и отново след нарушение срещу Бала. Тогава, при резултат 1:0 в полза на ЦСКА 1948 на стадиона в Бистрица, Траоре задържа и ритна звездата на “сините”, напускайки игра още в 34-ата минута заради втори жълт картон (б.а първият е в 4-ата минута). Необмислената му постъпка е използвана от Левски, който печели срещата с 3:1.

Това са и единствените два червени картона за защитника в 14-те му срещи с червената фланелка. Срещу останалите топ отбори бранителят няма дори жълт картон, което е доказателство, че принципно не е от грубияните в първенството, но когато излезе срещу Левски - се преобразява.

Най-вече заради неговите прояви ЦСКА 1948 загуби и трите си досегашни сблъсъка с Левски през настоящата кампания. За сметка на това “червените” взеха сериозно количество точки от останалите топ отбори - 6 от Лудогорец и три от ЦСКА, “помагайки” за безапелационното първо място на вече 27-кратния шампион на България.

Със снощното му изгонване пък червените картони на ЦСКА 1948 през сезона набъбнаха на три - два на Траоре и един на Хуанми (б.а. получи го в двубой със Септември).

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 6368
  • 4
ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

  • 3 май 2026 | 14:08
  • 2142
  • 2
Гари Родригес: Невероятно е Левски да е шампион, този клуб го заслужава

Гари Родригес: Невероятно е Левски да е шампион, този клуб го заслужава

  • 3 май 2026 | 13:34
  • 1573
  • 0
Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

  • 3 май 2026 | 13:28
  • 2005
  • 4
Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

  • 3 май 2026 | 13:27
  • 688
  • 0
Дали Лудогорец ще направи шпалир на Левски?

Дали Лудогорец ще направи шпалир на Левски?

  • 3 май 2026 | 13:21
  • 3894
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 6368
  • 4
11-те на Ботев и Локомотив

11-те на Ботев и Локомотив

  • 3 май 2026 | 15:10
  • 1120
  • 0
Съставите на Сасуоло и Милан, Нкунку се завръща като титуляр

Съставите на Сасуоло и Милан, Нкунку се завръща като титуляр

  • 3 май 2026 | 15:00
  • 747
  • 0
Левски трябва да получи златните си медали срещу Лудогорец на "Герена"

Левски трябва да получи златните си медали срещу Лудогорец на "Герена"

  • 3 май 2026 | 12:42
  • 7467
  • 12
Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

  • 3 май 2026 | 10:34
  • 7730
  • 11