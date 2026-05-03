  ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

  • 3 май 2026 | 14:08

  • 3 май 2026 | 14:08
ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Лудогорец от втория кръг на плейофите в efbet Лига. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" стартира в 19:00 ч. и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Христо Янев ще може да разчита на всички свои футболисти, като единствената промяна спрямо групата за двубоя за Купата, който двата отбора изиграха преди четири дни, е отсъствието на Улаус Скаршем.

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Групата на "армейците": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.

