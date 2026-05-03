11-те на Арда (Кърджали) и Черно море

11-те на Арда (Кърджали) и Черно море

Станаха ясни стартовите състави на Арда (Кърджали) и Черно море. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 32-ия кръг на efbet Лига.

АРДА - ЧЕРНО МОРЕ 0:0

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 10. Светослав Ковачев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 23. Емил Виячки, 30. Уилсон Самаке, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Бирсент Карагарен

Черно море: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 26. Жоао Бандаро, 50. Ертан Томбак, 10. Асен Чандъров, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов, 24. Давид Телеш, 39. Николай Златев, 77. Селсо Сидни

Съдия: Радослав Гидженов
Стадион: "Арена Арда", Кърджали

