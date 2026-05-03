Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

Бившият капитан на националния отбор на България Цветан Соколов изгледа на живо четвъртия мач от финалната серия в efbet Супер Волей между Нефтохимик 2010 и Левски София, игран снощи в зала "Младост" в Бургас, след който "сините" защитиха титлата си.

Соколов даде специално интервю пред камерата на Sportal.bg, в което сподели мнението си за националния отбор и работата на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"Разбира се, че ако имам възможност, ще присъствам на мачовете на националния отбор в София. Честно казано очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, защото това което виждам е едно страхотно израстване. Разбира се, и работата на Кико Бленджини дава своите плодове и се надявам всички момчета да продължават да го слушат, защото има какво да се научи от този човек страшно много. А и тези момчета имат още какво да покажат."

"Да, поговорихме си с Кико Бленджини за националите. Той ми беше треньор в Италия и се радвам, че е тук и може да даде своя опит на всички момчета, които са в националния отбор. Този човек е видял толкова много волейбол, има доста опит на високо ниво и го показва всеки път", коментира Соколов.

Снимки: Владимир Иванов