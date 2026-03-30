Лора Христова: Посрещането в Троян ме просълзи повече, отколкото получаването на олимпийския медал

„Честно казано, това посрещане просълзи очите ми повече, отколкото когато стоях на почетната стълбичка и получавах олимпийския си медал. Почувствах още по-силна гордост и огромна благодарност към всички съграждани, които ме подкрепят през всичките тези години“. Това каза пред журналисти бронзовата медалистка от Игрите в Милано – Кортина Лора Христова, която бе тържествено посрещната със специална церемония в родния си град.
Биатлонистката разказа, че е силно развълнувана от топлото отношение на хората в Троян. „Все още не съм имала възможност да се срещна с всички деца или да отида на тренировка в местния клуб, защото се прибрах едва вчера. Но определено усетих цялата подкрепа и топлина от моите съграждани тази вечер“, каза Христова.
В Троян посрещнаха тържествено бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова
Тя подчерта, че посрещането ще остане завинаги в сърцето ѝ. „Наистина много се развълнувах, особено когато излязох да говоря и видях всички троянци на трибуните. Изключително съм благодарна“, добави тя.
Олимпийската медалистка отправи и послание към децата, които я очакваха за снимки и автографи след събитието. „Ще им кажа да преследват мечтите си, защото всеки от тях може да постигне големи успехи – дори и повече“, заяви Христова.
Винаги ще помня, че община Троян е стояла зад гърба ни и ни е помагала да се развиваме. Дала ни е възможност да вървим напред и е подкрепяла спорта с каквото може. Това ще остане в съзнанието ми, подчерта тя.
Лора Христова: Има нужда от бази за тренировки по биатлон
Олимпийската медалистка Лора Христова сподели, че пази ярки спомени от детството си в родния град, които са изиграли важна роля за избора ѝ на спортен път.
„Може би най-яркият ми спомен е как карахме ски на стадиона, когато паднеше много сняг и той се превръщаше в ски писта. Това е един от най-хубавите ми спомени“, разказа тя.
Христова отбеляза, че пътят към високото спортно майсторство често я е отвеждал далеч от дома. „Имаме възможност да се подготвяме на страхотни места, но това означава и да прекарваме повече време далеч от дома“, посочи тя.
Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия
По думите ѝ любовта към биатлона е започнала именно в Троян. „Оттук тръгна този пламък в мен и любовта към биатлона. Огромен принос имат треньорите – не само първият ми треньор, а и всички, които са били част от пътя ми“, каза още Христова.
Като своя основна цел занапред тя посочи здравето и мотивацията. „Най-вече здраве. Мотивацията я имам – и преди я имах, но сега е още по-силна“, допълни тя.
Спортистката отбеляза, че Италия вече заема специално място в сърцето ѝ. „Тренирали сме там дълго време, имали сме лагери и винаги ми е харесвало, но сега вече е още по-специално“, каза тя.
Лора Христова дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана
В редките си свободни моменти Христова предпочита да прекарва време с близки и приятели или да се отдава на по-спокойни занимания. „Когато съм вкъщи, обичам да готвя и да излизам с приятели. Когато съм по лагери в чужбина – да чета, да гледам филми и да се разхождам“, сподели тя.
На въпрос до къде стигат мечтите ѝ тя посочи – „До сребро и злато!“.