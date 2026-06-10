Международният кънки съюз прави революция с обединено световно първенство

През 2028 година Международният кънки съюз (ISU) ще проведе обединено Световно първенство за всички дисциплини в един град и на една дата за първи път. Това беше обявено от президента на ISU Ким Дже-юл на 60-ия конгрес на централата в Тенерифе (Испания).

„През 2028-а за първи път в нашата 134-годишна история, ще проведем обединено Световно първенство на ISU във всички дисциплини - за две седмици в един град. И този исторически град ще бъде Пекин. Тези от вас, които присъстваха на конгреса през 2016-а, ще си спомнят предложението за организиране на обединено първенство. Всички ние смятахме, че това е брилянтна идея“, добави той.

Това се отнася за всички дисциплини под егидата на ISU - фигурно пързаляне, синхронно пързаляне, бързо пързаляне с кънки и шорттрек.

Международният съюз по кънки (ISU) възнамерява и да удвои наградния фонд за спортистите, разкри още Ким Дже-юл.

„Предлагам да започнем новия олимпийски цикъл с две важни промени - в знак на признание за нашите спортисти. Първо, предлагам удвояване на наградния фонд за спортистите. Второ, предлагам увеличаване на компенсациите за пътуване: пътуванията стават все по-скъпи, а подкрепата за нашите спортисти става все по-скъпа. Искаме да започнем новия олимпийски цикъл с тези две промени. Можем да си го позволим благодарение на работата, която свършихме заедно. Но амбициозното ни пътуване не свършва дотук. Всъщност, ние тепърва започваме. Това е просто един от важните етапи“, каза президентът на ISU.

Според него, увеличените плащания са станали възможни благодарение на промяна в подхода към управлението на активите.

„ISU разполага със солиден резерв средства и искахме да се уверим, че те работят за нас. Ето защо променихме подхода си към управлението на инвестициите си. Досега всичко върви добре. Всяка инвестиция може да се повиши или намали, но ние сме много внимателни и предпазливи. Добрата новина е, че според нашия анализ можем да инвестираме 27 милиона долара годишно в нашия спорт през следващите четири години , докато общите ни спестявания ще останат над 300 милиона долара, което е над нивото, с което започнахме преди две години. Много сме доволни от това как се движат финансите ни“, отбеляза още Ким Дже-юл.

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