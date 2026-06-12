Холанд и компания разпуснаха с друго голямо спортно събитие

Норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд и неговите съотборници от националния отбор присъства на петия мач от финалната серия в Националната хокейна лига за Купа "Стенли" тази нощ между Каролина Хърикейнс и Вегас Голдън Найтс, съобщава местната преса.

Erling Haaland enjoying some hockey at the #StanleyCup Final 🤩 pic.twitter.com/J1YkdnJ4Pc — ESPN (@espn) June 12, 2026

25-годишният нападател изгледа двубоя от трибуните в "Леново Сентър" в Рали, Северна Каролина, облечен с фланелка на Хърикейнс с номер 9, като видимо се забавляваше. Именно домакините спечелиха двубоя с 4:2, като вече водят серията с 3:2 победи и са само на още един успех от трофея.

Голмайсторът на английския гранд Манчестър Сити е в САЩ с норвежкия национален отбор, за да участва на Световното първенство. Норвегия ще играе в Група "I" срещу Франция, Сенегал и Ирак.

Скандинавците излизат в първия си мач от Мондиал 2026 на 17 юни срещу иракчаните във Фоксбъро край Бостън. Началният час е 1:00 българско време.

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