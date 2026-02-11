Популярни
Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 42094
  • 43

Лора Христова донесе втори медал на България от Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина, след като завърши на третата позиция в индивидуалния старт на 15 километра при дамите в биатлона.

Христова беше перфектна на стрелковия рубеж в Антхолц-Антерселва, поваляйки всички си 20 мишени. Това ѝ позволи да постигне най-големия успех в своята кариера, печелейки бронзовия медал от Олимпиадата в Италия.

Пред 22-годишната българка завършиха само двете французойки Жулия Симон и Лу Жанмоно, които допуснаха съответно една и две грешки. С бързото си ски бягане обаче те успяха да компенсират тези наказания. На финала Христова изостана с 1:04.5 от новата олимпийска шампионка Симон, която победи с 53.1 секунди своята сънародничка Жанмоно.

Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега
В днешното състезание участваха още три българки, а най-напред от тях се класира Милена Тодорова, която обаче остана едва 59-та, след като допусна общо пет грешки в своите четири стрелби. Валентина Димитрова се класира 73-та с два пропусна, а Мария Здравкова се нареди на 76-то място с шест неточности.

Със своя медал днес Лора Христова си гарантира участие и в масовия старт на 12.5 километра, който ще се проведе в предпоследния ден на Игрите в Милано – Кортина. Според регламента, който се прилага и на световните първенства, място в него получават всички медалисти от трите индивидуални състезания (индивидуалната дисциплина, спринта и преследването).

Състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано – Кортина ще продължат в петък (13 февруари) с мъжкия спринт на 10 километра, който е предвиден за 15:00 часа българско време. В него на старта отново трябва да застанат четиримата българи Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев. Спринтът на 7.5 километра при дамите пък е предвиден за събота (14 февруари) от 15:45 часа българско време.

Снимки: Startphoto

