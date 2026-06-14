Ще успее ли Джордж Ръсел най-накрая да стопира победния поход на Антонели?

Джордж Ръсел ще бъде крайно амбициран да сложи край на победната серия на своя съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели по време на днешната Гран При на Барселона, която британецът ще стартира от полпозишъна.

Джордж Ръсел грабна полпозишъна в Барселона след минимален успех срещу Хамилтън

В същото време Антонели, който спечели последните пет състезания във Формула 1 в Китай, Япония, Маями, Канада и Монако, за първи път от началото на сезона няма да стартира от първата редица. Италианецът ще се нареди на третата позиция на стартовата решетка зад Ръсел и Люис Хамилтън, които ще оформят първия ред.

До Антонели на втората редица ще застане световният шампион Ландо Норис, а пилотите на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар ще си поделят третата редица. Миналогодишният победител в Барселона Оскар Пиастри ще потегли седми пред Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг и Шарл Леклер, които ще допълнят топ 10 на старта.

Състезанието за Гран При на Барселона, седми кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще стартира в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Sportal.bg