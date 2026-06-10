Габриел Ландеског спечели две индивидуални награди в НХЛ

Шведският нападател на Колорадо Аваланш Габриел Ландеског спечели две индивидуални награди за сезон 2025-2026 в Националната хокейна лига (НХЛ) - трофеите „Бил Мастъртън“ и „Марк Месие“.

Трофеят „Бил Мастъртън“ се присъжда на хокеисти, демонстрирали спортменство, постоянство и отдаденост на хокея, а „Марк Месие“ - на играч, който демонстрира изключителни лидерски качества в своя отбор както на леда, така и извън него, и играе значителна роля в развитието на хокея.

Ландеског стана първият играч в историята, взел и двете награди. Той беше номиниран за трофея „Бил Мастъртън“ заради постоянството си при завръщането си на леда след тежка контузия. Капитанът на Колорадо претърпя операция на коляното през 2022 година, веднага след като завоюва Купа „Стенли“. След това пропусна три сезона и се завърна в НХЛ едва през октомври 2025-а. През този сезон шведът изигра 60 мача от редовния сезон, записвайки 35 точки (14 гола, 21 асистенции). В плейофите той имаше 11 точки (6 гола, 5 асистенции) в 13 срещи.

Gabriel Landeskog was certainly not expecting a second award to appear when he sat down for this interview! 🏆



Watch as Landeskog's family surprises him with the Bill Masterton Memorial Trophy for the way he exemplified perseverance, sportsmanship, and dedication to hockey.… pic.twitter.com/AsaxY7hpgc — NHL (@NHL) June 9, 2026

Колорадо, който спечели редовния сезон, загуби от Вегас във финалите на Западната конференция (0-4 в серията). Нападателят участва и в Олимпийските игри в Италия, където Швеция загуби от САЩ на четвъртфиналите след продължения.

Извън леда Ландеског е участвал в няколко благотворителни събития и е подкрепял множество фондации в Колорадо. Шведският нападател е играл през цялата си кариера в НХЛ в Аваланш.

През сезон 2011-2012 той взе трофея „Калдър“ за най-добър новобранец в НХЛ. Той завоюва две световни титли с националния тим на Швеция.

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