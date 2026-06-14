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Мондиал 2026, преди Бразилия - Мароко
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  3. Съставите на Бразилия и Мароко, Игор Тиаго води атаката на Селесао

Съставите на Бразилия и Мароко, Игор Тиаго води атаката на Селесао

  • 14 юни 2026 | 00:00
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Петкратният световен шампион Бразилия започва участието си на Световното първенство с двубой срещу Мароко от група “С”, в която са още Хаити и Шотландия. Срещата ще бъде на стадион "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси, където ще бъде и финалът на 19 юли.

Бразилия стартира турнира със самочувствието от своите пет световни титли и участие на всички световни първенства. „Селесао“ винаги са фаворити, но този път напрежението е още по-голямо под ръководството на Карло Анчелоти. От другата страна е Мароко – тимът, който в Катар през 2022 г. стана първият африкански отбор, достигнал до полуфинал на световно първенство. За „атласките лъвове“ това е седмо участие на финали, като те вече доказаха, че не се страхуват от нито един съперник.

Карло Анчелоти е заложил на Игор Тиаго на върха на атаката. Нападателят на Брентфорд дебютира за тима през март и има само четири мача, но направи много силен сезон в Премиър лийг. Звездите на Реал Мадрид и Барселона Винисиус Жуниор и Рафиня ще му помагат в атака. Зад тях са Каземиро, Бруно Гимараеш и Лукас Пакета.

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Снимки: Imago

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