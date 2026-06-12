Никита Кучеров за втори път в кариерата си вдигна трофея "Харт"

Крилото Никита Кучеров от Тампа Бей Лайтнинг спечели за втори път в кариерата си трофея "Харт", който Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) връчва на най-добрия играч от редовния сезон. Руснакът завърши на първо място в анкетата на хокейните журналисти, които го избират за най-полезен състезател за първи път от 2019 насам.

Кучеров е третият хокеист в историята със седемгодишна разлика между двата му трофея "Харт", присъединявайки се към елитната компания на Сидни Кросби и Жал Беливо.

Destined to meet again 🏆



Nikita Kucherov is your 2026 Hart Trophy winner! pic.twitter.com/DuvA4dUXXk — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 11, 2026

Кучеров завърши редовния сезон със 130 точки (44 гола и 86 асистенции). Той изигра 76 мача и бе водач по точки средно на мача с 1.71, което му осигури финал в анкетата за трофея "Харт" в трети пореден сезон. Руснакът изпревари минимално центъра на Едмънтън Ойлърс - Конър Макдейвид, който завърши годината начело на таблицата по точки със 136. Нейтън Маккинън от Колорадо Аваланш зае третото място.

CONGRATS KUCH! 🏆 #NHLAwards



Nikita Kucherov is the Hart Memorial Trophy winner as League MVP for the second time in his career. pic.twitter.com/msI6zcvcF2 — NHL (@NHL) June 11, 2026

"За мен е чест да спечеля отново наградата. Благодаря на съотборниците, треньорите и семейството ми. За мен това наистина значи много", каза той, цитиран от агенция Ройтерс.

Кучеров, на 32, има 1 124 точки в кариерата си в НХЛ, което го нарежда на десето място сред активните хокеисти. Той има 401 гола и 723 асистенции в 879 мача с Лайтнинг (2013-2026).

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