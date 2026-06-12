Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Никита Кучеров за втори път в кариерата си вдигна трофея "Харт"

Никита Кучеров за втори път в кариерата си вдигна трофея "Харт"

  • 12 юни 2026 | 08:35
  • 349
  • 0
Никита Кучеров за втори път в кариерата си вдигна трофея "Харт"

Крилото Никита Кучеров от Тампа Бей Лайтнинг спечели за втори път в кариерата си трофея "Харт", който Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) връчва на най-добрия играч от редовния сезон. Руснакът завърши на първо място в анкетата на хокейните журналисти, които го избират за най-полезен състезател за първи път от 2019 насам.

Кучеров е третият хокеист в историята със седемгодишна разлика между двата му трофея "Харт", присъединявайки се към елитната компания на Сидни Кросби и Жал Беливо.

Кучеров завърши редовния сезон със 130 точки (44 гола и 86 асистенции). Той изигра 76 мача и бе водач по точки средно на мача с 1.71, което му осигури финал в анкетата за трофея "Харт" в трети пореден сезон. Руснакът изпревари минимално центъра на Едмънтън Ойлърс - Конър Макдейвид, който завърши годината начело на таблицата по точки със 136. Нейтън Маккинън от Колорадо Аваланш зае третото място.

"За мен е чест да спечеля отново наградата. Благодаря на съотборниците, треньорите и семейството ми. За мен това наистина значи много", каза той, цитиран от агенция Ройтерс.

Кучеров, на 32, има 1 124 точки в кариерата си в НХЛ, което го нарежда на десето място сред активните хокеисти. Той има 401 гола и 723 асистенции в 879 мача с Лайтнинг (2013-2026).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапеща

Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапеща

  • 11 юни 2026 | 06:56
  • 9580
  • 2
Международният кънки съюз прави революция с обединено световно първенство

Международният кънки съюз прави революция с обединено световно първенство

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 795
  • 0
Габриел Ландеског спечели две индивидуални награди в НХЛ

Габриел Ландеског спечели две индивидуални награди в НХЛ

  • 10 юни 2026 | 10:10
  • 638
  • 0
Стаал направи нещо, което не е постигал никой друг от 44 години, и Каролина изравни финала

Стаал направи нещо, което не е постигал никой друг от 44 години, и Каролина изравни финала

  • 10 юни 2026 | 09:01
  • 4425
  • 5
Лос Анджелис Кингс назначи нов старши треньор

Лос Анджелис Кингс назначи нов старши треньор

  • 10 юни 2026 | 05:42
  • 1556
  • 0
Без Русия и на Световното през 2027 г.

Без Русия и на Световното през 2027 г.

  • 9 юни 2026 | 11:50
  • 1219
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

  • 12 юни 2026 | 09:14
  • 5989
  • 7
"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 67157
  • 143
Южна Корея сломи Чехия след обрат

Южна Корея сломи Чехия след обрат

  • 12 юни 2026 | 06:56
  • 41082
  • 23
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 53165
  • 44
Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

  • 12 юни 2026 | 08:00
  • 1780
  • 0
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
  • 26448
  • 42