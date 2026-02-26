Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Лора Христова номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпиадата

Лора Христова номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпиадата

  • 26 фев 2026 | 15:17
  • 1209
  • 2
Лора Христова номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпиадата

Българката Лора Христова бе номинирана за най-изненадващо представяне на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо от Международния съюз по биатлон.

22-годишната Христова записа серия от силни класирания на италианска земя, а безспортният връх в представянето ѝ бе спечеленият бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра при жените.

Победителят в гласуването ще бъде определен чрез вот на феновете, като той може да бъде даден на страницата на Biathlonworld до 19:00 часа българско време днес.

Конкуренция на националката правят чехкинята Тереза Воборнико, датчанката Ане де Беше, както и мъжката щафета на Финландия.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек!

Тервел Замфиров: Надявам се да съм здрав, да се забавлявам, да стана успешен ветеринарен лекар и добър човек!

  • 25 фев 2026 | 21:24
  • 2684
  • 1
Новите нидерландски олимпийски шампиони бяха посветени в рицарство и приети в Ордена на Оранйе-Насау

Новите нидерландски олимпийски шампиони бяха посветени в рицарство и приети в Ордена на Оранйе-Насау

  • 24 фев 2026 | 17:09
  • 5765
  • 4
Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

  • 24 фев 2026 | 15:11
  • 14114
  • 9
Олимпийската мечта на Линдзи Вон едва не ѝ коства един крак

Олимпийската мечта на Линдзи Вон едва не ѝ коства един крак

  • 23 фев 2026 | 19:08
  • 6868
  • 2
Норвегия остава категоричен лидер по медали на Зимни олимпийски игри

Норвегия остава категоричен лидер по медали на Зимни олимпийски игри

  • 23 фев 2026 | 17:14
  • 1572
  • 1
Mомчето, което жертва зъби, за да остане в историята!

Mомчето, което жертва зъби, за да остане в историята!

  • 23 фев 2026 | 16:59
  • 18145
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 12593
  • 74
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3737
  • 30
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 30136
  • 24
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 35550
  • 20
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 10017
  • 12
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6026
  • 0