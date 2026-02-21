Очаквайте на живо: Лора Христова и Милена Тодорова атакуват медалите в масовия старт

Българските биатлонистки Лора Христова и Милена Тодорова застават на старта в масовия старт на 12.5 километра на Олимпийските игри в Милано – Кортина и е повече от реално да очакваме от тях да са в борбата за медалите.

Христова вече взе едно отличие на Игрите в Италия, след като завърши трета в индивидуалния старт на 15 километра в началото на миналата седмица. Тодорова пък остана на косъм от отличията в спринта на 7.5 километра, в който завърши на четвъртото място.

Фенове атакуват стадиона за биатлон четири часа по-рано

Като медалистка от Олимпиадата Лора Христова ще стартира с №6, а Милена Тодорова, която се класира за масовия старт с комбинираните си резултати от Игрите, ще бъде с №19. По традиция в масовия старт ще участват общо 30 състезателки.

Двете се представиха отлично на първите два поста на дамската щафета, в която те държаха позиция в челната тройка на класирането. Днешният масов старт стартира в 15:15 часа българско време.

Снимки: Startphoto