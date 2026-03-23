Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

Олимпийската медалистка Лора Христова и част от останалите национални биатлонисти се завръщат днес в София с полет от Осло през Мюнхен, който се очаква на Терминал 2 на Аерогара София в 13:00 часа.

Христова ни зарадва с бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Кортина - Милано 2026. Тя имаше силни класирания и в останалите дисциплини на Игрите в Италия. Милена Тодорова пък остана на косъм от място на подиума в Кортина - Милано, завършвайки четвърта в спринта на 7.5 км.

