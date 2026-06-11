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  3. Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапещ

Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапещ

  • 11 юни 2026 | 06:56
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Малена Замфирова пожела успех на Иван Иванов в Будапещ

Сноубордистката Малена Замфирова пожела успех на тенисиста Иван Иванов преди участието му в наградите „Пьотър Нуровски“ за най-добър млад спортист в Европа.

Малена е носител на наградата в зимното издание, а Иван влезе в топ 6 на лятното издание. За първи път в историята двама наши спортисти попадат сред финалистите в турнира.

Да подкрепим Иван Иванов за номер 1 в Европа!
Да подкрепим Иван Иванов за номер 1 в Европа!

„Не се познаваме лично, но знам колко комплексен спорт е тенисът и колко трудно се успява в него“, казва Малена в своето обръщение.

Гласуването за най-добрите млади спортисти ще се проведе по време на 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща, която се открива утре. На нея ще участват председателят на БОК Весела Лечева и генералният секретар Данаил Димов. Подробности ще прочетете в прикачения файл.

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