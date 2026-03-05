Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано-Кортина Лора Христова направи ново впечатляващо класиране в индивидуалната дисциплина в биатлона при жените. Българката завърши на 8-о място в днешното 15-километрово състезание в Контиолахти. Така тя подобри личния си рекорд в Световната купа, като досегашното ѝ най-добро представяне беше 23-то място на същата дистанция в Оберхоф по-рано през сезона. Именно в индивидуален старт 22-годишната ни представителка спечели бронзовия медал на Олимпиадата в Италия.

Днес Христова беше безгрешна в първите три стрелби, а в последната допусна един пропуск. Така тя финишира осма, на 2:03.1 минути от победителката Елвира Йоберг. Шведката успя да повали всички 20 мишени и така изпревари сестра си Хана Йоберг, която завърши втора с изоставане от 41.3 секунди заради единствения си пропуск, дошъл при последното ѝ посещение на рубежа. С една грешка беше и третата в състезанието Паулина Батовска Фялкова от Словакия, която изостана на точно 45 секунди от победителката. С чисти стрелби се отчетоха четвъртата Тереза Воборникова от Чехия (+47.8 секунди) и петата Марлене Фихтнер от Германия (+1:25.9 минути). Водачката в общата ранглиста и в тази на дисциплината Лу Жанмоно от Франция финишира чак на 35-ото място, след като сгреши общо четири пъти - по веднъж на всяка стрелба, което доведе до изоставане от 4:35.6 минути. Въпреки това именно тя спечели Малкия кристален глобус на тази дистанция след днешния старт. Олимпийската шампиона Жулия Симон от Франция пък завърши десета с две грешки (+2:29.8 минути).

След страхотното си класиране в първото състезание след края на Олимпиадата, Христова ще добави 34 точки към актива си през сезона. Така тя направи голям скок в ранглистата и вече е 55-а с 64 точки. Само в индивидуалната дисциплина 22-годишната състезателка е 19-а с 55 пункта от три старта. Останалите две българки в днешния старт завършиха една след друга в класирането. Валентина Димитрова стана 65-а с изоставане от 6 минути и 7 секунди след две грешки, докато Мария Здравкова финишира 66-а с три пропуска, както и на 6 минути и 11 секунди от Елвира Йоберг. Милена Тодорова пък пропусна състезанието във Финландия, в което участваха 96 биатлонистки.

Снимки: Startphoto