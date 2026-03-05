Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 2001
  • 0

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано-Кортина Лора Христова направи ново впечатляващо класиране в индивидуалната дисциплина в биатлона при жените. Българката завърши на 8-о място в днешното 15-километрово състезание в Контиолахти. Така тя подобри личния си рекорд в Световната купа, като досегашното ѝ най-добро представяне беше 23-то място на същата дистанция в Оберхоф по-рано през сезона. Именно в индивидуален старт 22-годишната ни представителка спечели бронзовия медал на Олимпиадата в Италия.

Днес Христова беше безгрешна в първите три стрелби, а в последната допусна един пропуск. Така тя финишира осма, на 2:03.1 минути от победителката Елвира Йоберг. Шведката успя да повали всички 20 мишени и така изпревари сестра си Хана Йоберг, която завърши втора с изоставане от 41.3 секунди заради единствения си пропуск, дошъл при последното ѝ посещение на рубежа. С една грешка беше и третата в състезанието Паулина Батовска Фялкова от Словакия, която изостана на точно 45 секунди от победителката. С чисти стрелби се отчетоха четвъртата Тереза Воборникова от Чехия (+47.8 секунди) и петата Марлене Фихтнер от Германия (+1:25.9 минути). Водачката в общата ранглиста и в тази на дисциплината Лу Жанмоно от Франция финишира чак на 35-ото място, след като сгреши общо четири пъти - по веднъж на всяка стрелба, което доведе до изоставане от 4:35.6 минути. Въпреки това именно тя спечели Малкия кристален глобус на тази дистанция след днешния старт. Олимпийската шампиона Жулия Симон от Франция пък завърши десета с две грешки (+2:29.8 минути).

След страхотното си класиране в първото състезание след края на Олимпиадата, Христова ще добави 34 точки към актива си през сезона. Така тя направи голям скок в ранглистата и вече е 55-а с 64 точки. Само в индивидуалната дисциплина 22-годишната състезателка е 19-а с 55 пункта от три старта. Останалите две българки в днешния старт завършиха една след друга в класирането. Валентина Димитрова стана 65-а с изоставане от 6 минути и 7 секунди след две грешки, докато Мария Здравкова финишира 66-а с три пропуска, както и на 6 минути и 11 секунди от Елвира Йоберг. Милена Тодорова пък пропусна състезанието във Финландия, в което участваха 96 биатлонистки.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Зимни спортове

"Научи се да караш ски" стартира и в Банско

"Научи се да караш ски" стартира и в Банско

  • 5 март 2026 | 15:11
  • 317
  • 1
Айлийн Гу направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра

Айлийн Гу направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра

  • 5 март 2026 | 14:18
  • 2024
  • 1
Николай Елерс отбеляза хеттрик при победа на Каролина срещу Ванкувър

Николай Елерс отбеляза хеттрик при победа на Каролина срещу Ванкувър

  • 5 март 2026 | 10:09
  • 831
  • 0
Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

  • 5 март 2026 | 09:34
  • 7034
  • 4
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 27910
  • 42
Димитър Илиев: Българската държава ще съдейства на семейството на Малена Замфирова

Димитър Илиев: Българската държава ще съдейства на семейството на Малена Замфирова

  • 5 март 2026 | 09:09
  • 4320
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Левски

Лудогорец 0:0 Левски

  • 5 март 2026 | 19:30
  • 79112
  • 191
Напрежение в Разград! Съдията предупреди, че ще прекрати Лудогорец - Левски

Напрежение в Разград! Съдията предупреди, че ще прекрати Лудогорец - Левски

  • 5 март 2026 | 19:03
  • 15396
  • 16
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 39510
  • 108
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 34993
  • 55
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 29145
  • 96